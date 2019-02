Ciné Nui aux SAG Awards

Le 04/02/2019 à 08:00

100% FENUA - Mardi 5 février à 17h00, Ramzy vous emmène à la cérémonie la plus glamour, la plus people et la plus bon enfant : les Screen Actors Guild Awards.

© Ramzy Malouki

La cérémonie des Screen Actors Guild Awards, ou SAG Awards, c’est aussi la plus sérieuse des cérémonies pré-Oscars….et ce sont les votants qui l’affirment. Un jury composé uniquement d’acteurs syndiqués. Va-t-on assister à une répétition avant les prochains Oscars ? Réponse dans Ciné Nui avec au programme : Rami Malek, Lady Gaga, Glenn Close ou encore Emily Blunt.





Magazine de Ramzy Malouki