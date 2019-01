Ciné Nui à Palm Springs

Le 18/01/2019 à 12:00

100% FENUA - Mardi 22 janvier à 17h00, Ramzy nous emmène à Palm Springs pour le festival du même nom. Tapis rouge et stars au programme !

© Ramzy Malouki



C'est depuis l’Oasis des riches et célèbres, Palm Springs que vous retrouverez Ramzy. L'équipe de CINE NUI etait invitée a la soirée de gala du festival de Palm Springs . Sur le tapis rouge, vous retrouverez tous les lauréats. Ramzy a pu parler avec Bradley Cooper, Timothee Chalamet, Glenn Close et Rami Malek. Plus les acteurs du film Green Book qui sort en salles sur le Fenua. . Sortie également dans vos salles de l’excellent the Hate you give. La haine qu’on donne. Présentation de ce film. Rendez vous depuis le désert californien. Ce sera moins hipster que Coachella, moins cowboy que l’autre festival de la region, StageCoach, mais Ramzy vous promet une belle brochette de stars !



Magazine de Ramzy Malouki