Ciné Nui : Spécial George Clooney

Le 24/05/2019 à 14:52

100% FENUA - Mardi 28 mai à 19h35, retrouvez Ramzy pour un nouveau numéro de Ciné Nui spécial George Clooney.

Charlize Theron © RamzyMalouki



Rencontre exclusive et en tête à tête, avec George Clooney, Acteur, Producteur et Réalisateur de Catch 22, une nouvelle série telle que Ramzy vous fait découvrir dans le prochain CINÉ NUI.

Au programme également : Nous serons à la première de Poms, une nouvelle comédie avec Diane Keaton, qui confirme que la seconde jeunesse des seniors est un genre qui a son public.

Plus : Ma, le film d’horreur dont tout le monde parle. Nous irons à la rencontre de ceux qui ont permis à l'actrice Octavia Spencer d’interpréter le 1er rôle principal de sa carrière.





Magazine de Ramzy Malouki