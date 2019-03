Christopher Prenat remporte le Tahiti Comedy Show

HUMOUR - Christopher Prenat remporte le Tahiti Comédy Show de cette année avec un one man show axé sur le métissage mais aussi sur sa situation personnelle. Retour sur cette soirée de fou rire.

Rédaction Web avec Hitiura Mervin

Pour une première tentative, c’est une belle réussite pour Christopher Prenat. Acteur mais aussi styliste de mode, le polynésien de 30 ans nous dévoile une autre facette de sa personnalité. "Faire rire, c'est de la technique, des surprises, j'ai beaucoup travaillé ces aspects. J'ai travaillé aussi mon jeu de scène. Je revendique beaucoup mon métissage car la personne qui m'a transmis son sens de l'humour, c'est mon papa qui malheureusement n'est plus là, mais je souhaite lui dédier cette victoire." confie Christopher Prenat.Avec ce titre, Christopher remporte un chèque d’une valeur de 120.000, il partira très prochainement en France où il pourra évoluer sur les scènes parisiennes. Taina Desperiers elle, s’octroie la deuxième place. Pour rappel, l’artiste avait fait ses armes à Toulouse auprès de Michel Galabru."Cette année nous avons eu un sacré millésime et cela a été très très chaud pour départager les concurrents" explique Teiva Manoi, président du jury du Tahiti comedy show.Sur scène également, Marcel Toamino alias Matez et son binome Mahinui Temari’i n’ont pas perdu de leur succès. Ils remportent deux prix dont celui de la promotion des langues. Les deux compères se remémorent ainsi leur début et sont heureux de voir que la relève est assurée.Une fois de plus le Tahiti comedy show a tenu toutes ses promesses avec un cru d’une grande qualité et des sketchs à pouffer de rire. Rendez-vous est donné aux amateurs du rire pour la prochaine édition.