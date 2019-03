Christian Wang Sang et Jade Ligthart se sont dit "oui"

Le 29/03/2019 à 17:12

PEOPLE - Le coach sportif, ancien animateur de Tahiti Nui Télévision, s'est marié ce vendredi à la mairie de Pirae.

Rédaction web

Il est coach sportif et propriétaire d'une salle de sport, à l'origine du parcours santé du Belvédère, et ancien animateur de l'émission Stay Focus sur TNTV. Après plusieurs années aux côté de sa compagne, Christian Wang Sang a dit "oui" ce vendredi à l'ancienne Miss Pirae puis candidate à Miss Tahiti, et business woman Jade Ligthart.Un mariage people diffusé en direct par la mairie de Pirae. Les images du mariage sont rapidement devenues virales.