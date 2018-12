Charles Viriamu suit l’exemple de son frère

Le 29/12/2018 à 15:09

AUSTRALES - Charles Viriamu est un jeune agriculteur de 30 ans. Depuis qu'il est rentré sur son île de Tubuai il y a 8 ans, il suit les traces de son frère Patrick Viriamu, travaillant dur pour avoir sa propre exploitation dans quelques années.

Rédaction web avec André Vohi

Un Viriamu en cache souvent un autre. À Tubuai, Charles Viriamu travaille tous les jours dans les champs de son frère Patrick, bien connu sur l'île pour son courage et ses performances en va’a. Malgré son handicap, son frère a fait décoller l'entreprise familiale.Charles le prend comme modèle. Et l’estime est partagée, puisque Charles est aussi l’homme de confiance de son grand-frère qui, en plus d’être agriculteur, est aussi pêcheur. Car la demande en poisson est forte sur l'île.Aujourd'hui, Charles gère la récolte des carottes sur les 2 hectares de terre de la famille. "En tirage normal, explique-t-il, on fait au moins deux jours et demi, voire trois jours pour la récolte. Après la productivité dépend aussi du nombre de personnes à récolter. Là on est 15, donc ça sera fini en deux jours."Ce jeune de Tubuai qui a fait des études dans le bâtiment ne voit aujourd'hui son avenir que dans l'agriculture. En regardant ses aînés, il s'est rendu compte que la richesse est en fait sous ses pieds, et travaille dur pour avoir sa propre exploitation d'ici quelques années.