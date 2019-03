#Challengeforchange un défi qui fait du bien à la planète

Le 11/03/2019 à 16:26

ENVIRONNEMENT - Les photos avant/après de rues nettoyées, déchets éliminés, sacs poubelle remplis, commencent à envahir la Toile. Un nouveau défi fait son apparition sur les réseaux sociaux, tout droit venu d'Asie.

Rédaction web

Un nouveau défi émerge sur la toile, cette fois venu d'Asie. Le #challengeforchange consiste à se prendre en photo dans une zone pleine de déchets puis à nettoyer et se reprendre en photo. Un avant/après qui fait du bien au moral et à la planète.Le hashtag prend peu à peu de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Les internautes saluent ce challenge dont "on a vraiment besoin" au contraire de nombreux défis lancés régulièrement sur la Toile et parfois dangereux.Va-t-on voir ce nouveau défi arriver en Polynésie ?En 2016, une jeune vahine, Vaitiare Courtin, avait lancé un challenge similaire intitulé "Mon fenua, ma beauté" . Même si son idée avait fait le "buzz", peu avaient suivi...