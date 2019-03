Challenge Startupper de l'année : les gagnants en Polynésie

Le 28/02/2019 à 14:43

CONCOURS - Au terme de la sélection des lauréats du Challenge Startupper de l’année par Total en Polynésie par un jury local d’experts, les gagnants de cette édition 2018-2019 ont été distingués à l’occasion d’une cérémonie officielle de remise des prix organisée le mercredi 27 février à la CCISM.

En octobre 2018, Total lançait pour la première fois au fenua le challenge Startupper de l'année en partenariat avec Prism, l'incubateur de start-ups de la CCISM. ​Ce concours avait pour but de soutenir et récompenser de jeunes entrepreneurs de 35 ans au plus, ayant un projet ou une entreprise créée depuis moins de 2 ans, quel que soit le secteur d’activité.À la clef pour le 1er lauréat : un soutien financier de 1,5 million de Fcfp, une communication dédiée et un accompagnement, ainsi que l'inscription pour être le grand gagnant régional. Le 2e lauréat a quant lui reçu un soutien financier de 900 000 Fcfp ; et le 3e lauréat, de 600 000 Fcfp.Mercredi soir, Total Polynésie a annoncé les 3 gagnants du Challenge Startupper de l’Année par Total en Polynésie, désigné par jury local composé d’experts, de dirigeants d’incubateurs, de responsables d’entreprises et d’acteurs locaux de la vie sociétale