Cette année, ils ont fait un Tota Tour’noi de beach soccer

Le 23/03/2019 à 17:13

SOLIDARITÉ - Au lieu d’un tour de l’île, le centre Heimanava a préféré organiser cette année un Tota Tour’noi de beach soccer au parc Paofai afin de récolter des fonds. Mais l’opération n’est pas finie, le public peut encore contribuer financièrement au bien-être des enfants trisomiques.

Rédaction web avec Hitiura Mervin

Le 10e Tota Tour était ensoleillé, ce samedi matin au parc Paofa’i. Les années précédentes, le centre Heimanava faisait le tour de l’île en truck pour récolter les fonds déposés dans les urnes. Cette année, ils ont joué au beach soccer. Et les 13 équipes créées pour l’occasion ont toutes intégré un enfant trisomique.De nombreuses animations ont également été proposées et des urnes ont été mises à la disposition du public pour faire un don. Des dons essentiels pour le fonctionnement du centre et le bien-être des enfants extraordinaires qu’il accueille.En effet, l’argent récolté sert à leur offrir "des prestations qui ne sont pas prises en charge par les diverses subventions, mais sur fonds propres", explique Mereana Alexandre, la présidente de l’association Heimanava. "C’est du sport, de l’équipement sportif, des participations à des centres de lecture, des randonnées, des sorties et puis tout le matériel dont ils ont besoin pour le centre."L’année dernière, un peu plus de 2 millions de Fcfp ont été récoltés. Cette année, si on sait déjà que les lycéens du Taaone leur ont offert une urne de 193 000 Fcfp, les comptes ne sont pas encore arrêtés. En effet, le public peut toujours contribuer en se rendant directement au centre Heimanava, ou en envoyant "11" par SMS au 7721. Le coût du SMS sera reversé à l’association.