CPS Challenge : Mirna et Roland ont déjà perdu 12 et 13 kilos

Le 20/03/2019 à 14:41

SANTÉ – La remise des trophées de la première régate de la CPS Challenge Vohi Concept a eu lieu lundi. Carrefour Faa’a et Tahiti Automobile ont obtenu le haut du podium grâce à leurs ambassadeurs poids, Mirna et Roland, qui ont respectivement perdu 12 et 13 kilos.

Rédaction web avec André Vohi

L’organisation de la CPS Challenge Vohi Concept a procédé lundi soir à la remise des trophées aux meilleurs équipages et meilleurs ambassadeurs poids de la première régate, qui s’est tenue le 10 avril dernier à la plage du Taaone.Sur les 486 rameurs issus de près de 50 entreprises, Carrefour Faa’a et Tahiti Automobile ont raflé les premières places en novice et expert grâce à la performance de leurs ambassadeurs poids, Mirna Paari et Roland Tepuhiarii, qui ont respectivement perdu 12 et 13 kilos depuis le mois de février.Mirna ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et espère atteindre les -30 kilos au terme de la CPS Challenge 2019.Quant à Roland, il s’est réjoui du concept de l’événement, qui "ne nous impose rien du tout". "Tout ce qu’on nous demande, c’est de s’éclater et d’être épanouis. Et ça marche très bien, puisque j’ai perdu 13 kilos !"La CPS Challenge est un rendez-vous proposé aux entreprises et qui consiste à faire ramer des équipes pour leur santé. Ce programme a pour but de lutter contre le surpoids et la maladie en mettant à disposition des entreprises des va’a et une équipe d’encadrants au quotidien. L’ambassadeur qui perdra le plus de poids offrira la victoire à son entreprise.