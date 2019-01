C'est la période des inventaires dans les magasins

Le 03/01/2019 à 13:50

ÉCONOMIE - Après le Nouvel An, pas de répit pour les commerçants du fenua : l’heure est aux inventaires. Ils comptent et listent les produits dans les cartons afin de faire le point sur leurs stocks.

En ce début d'année, la rue piétonne du quartier du commerce est quasi déserte. Les rideaux de fer de la plupart des boutiques sont baissés. Et pourtant, à l’intérieur, les employés sont à pied d’œuvre. Chez un opticien, on passe en revue toutes les paires de lunettes du magasin, une à une. Tout sera étiqueté puis informatisé. "En général, on profite de l'accalmie de la ville pour faire l'inventaire en janvier. En terme d'organisation, on est relativement rodés donc on va de plus en plus vite. Cela se passe bien et l'ambiance est bonne" explique Arnaud Muhlenbach, dirigeant du magasin.



Dans une autre enseigne, spécialisée dans le matériel de pêche et d’articles de plaisance cette fois, cela fait déjà quelques jours que l’on se prépare à cet inventaire annuel. Un exercice imposé et réglementé : "Outre le fait qu'on procède à des inventaires tournants sur différents rayons toute l'année, on se doit une fois par an de faire un inventaire physique, et pour ceci, on ferme le magasin. On prépare l'inventaire plusieurs jours avant, car pour moi, un inventaire réussi est un inventaire bien préparé. Il y aura un contrôle des commissaires aux comptes à la fin de la semaine" déclare Vincent Baudy, directeur commercial.