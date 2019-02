Bundt aux fruits de la passion

Le 12/02/2019 à 19:00

100% FENUA - Découvrez une nouvelle recette des bons p'tits plats de Maheata.

Pour 6 personnes



Ingrédients :



150g de beurre

100g de sucre

1 càs de poudre de vanille

1 citron vert

3 oeufs

150g de farine

3-4 fruits de la passion

½ sachet de levure chimique



Préparation :



Mélangez le sucre, les oeufs et le beurre ensemble.

Ajoutez ensuite la vanille, la farine, la levure et les zestes de citron vert.

Dans un moule à bundt beurré et fariné, déposez la pâte à gâteau et enfournez à 180°C pendant 20 minutes.

Récupérez en attendant le jus des fruits de la passion.

Une fois le gateau cuit, toujours chaud, badigeonnez le au pinceau de jus de passion, déposez y les graines pour un peu de déco.