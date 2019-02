Bruno Oger, le chef 2 étoiles au guide Michelin, est à Tahiti

Le 13/02/2019 à 17:34

GASTRONOMIE - Des étoiles et du goût au menu du dîner de la Saint-Valentin. Le chef cuisinier Bruno Oger, doublement étoilé au guide Michelin dans son restaurant de la Côte d’Azur, est en Polynésie. Dans les cuisines de l’hôtel InterContinental Tahiti, il concocte un menu gourmet pour satisfaire les amoureux jeudi soir. Un mariage de saveurs provençales et polynésiennes.

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Jeanne Tinorua-Tehuritaua

Bruno Oger, deux étoiles au guide Michelin, prend les commandes des cuisines de l’InterContinental Tahiti pour la Saint-Valentin. Avec quelques produits locaux, il prépare un menu pour les amoureux de la gastronomie. Une des spécialités du chef : l’agneau de Sisteron, une viande fine, tendre et savoureuse, qui bénéficie de l'indication géographique protégée (IGP) et du Label Rouge.Dans son restaurant à Le Cannet, sur la Côte d’Azur, le chef travaille principalement les produits de la mer. Sa cuisine est une diagonale entre la Bretagne et la Méditerranée, aux saveurs d’iode et d’arômes provençaux.Lui et l’équipe du restaurant se sont penchés sur un menu mariant la Provence à la Polynésie. Basilic et romarin de Tahiti, miel de Tetiaroa, et ananas cuit dans son jus viennent parfaire un ceviche de crevettes ou encore un dos de Bar et son risotto aux pignons torréfiés, citron et citronnelle.Le travail des produits frais et le bon goût anime cette pointure de la gastronomie française. À moins de 24 heures du dîner, les poissons et les légumes sont tout juste livrés. L'équipe de commis s'active donc à la découpe.Le chef s’inspire aussi de ses origines pour adapter un dessert typiquement breton avec de l’ananas. Et pour se replonger en enfance en fin de dîner, il propose également une madeleine au miel de Tetiaroa, un parfait mélange de douceur et de craquant.