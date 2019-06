Bora Bora a désormais son chenil

Le 07/06/2019 à 16:35

COMMUNES - Ce vendredi, Bora Bora a inauguré son chenil, situé à Haamaire dans la commune associée de Faanui.

Situé sur une parcelle de 21 785 m², le chenil est composé de quatre box, avec un espace de stockage, un local sanitaire et un congélateur. Le fonctionnement de cet établissement sera confié à l’association Bora Bora Animara qui s’appuiera sur une équipe de bénévoles. Une convention de mise à disposition du chenil, à titre gracieux, est également prévue.



Cette réalisation répond à un impératif d’hygiène et de sécurité publique, lié à la présence de nombreux animaux errants, abandonnés ou maltraités dans la commune.



La livraison de ce "refuge" pour animaux s’effectue en parallèle d’une vaste campagne de stérilisation pour réduire le nombre de chiens errants et mieux contrôler leurs identifications, en lien avec les vétérinaires. Cette opération a été financée à 80% par l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017, pour un montant de 8 193 600 Fcfp sur un coût total de 10 242 000 Fcfp.