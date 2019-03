Bones : un tueur s'attaque au FBI

Crédit photo : Twentieth Century Fox Film Booth et Brennan ont quitté l’Institut Jefferson pour vivre d’autres aventures loin des scènes de crimes et des ossements de victimes. Mais ce départ n’est que de courte durée, et ils sont contraints de revenir six mois plus tard pour travailler sur un nouveau meurtre. Mais pendant ce court laps de temps, beaucoup de choses ont changé et le couple va devoir s’adapter au nouveau modèle instauré. Série créée par Stephen Nathan, Hart Nathan

Episode n°09 Chapeau de cowboy et bottes de cuir

L'enquête sur la mort d'un comptable, passionné de Far West, conduit Booth et Brennan à infiltrer « le jeu des pionniers », un concours de tirs en tenues d'époque. Par ailleurs, Angela et Hodgins s'interrogent sur leur vie familiale et Camille se laisse séduire

Episode n°10 Réaction en chaine

Aubrey et Hodgins sont gravement blessés sur une scène de crime après une explosion. Pour identifier et arrêter le tueur, qui s'attaque à des représentants de l'autorité, Arastoo vient prêter main forte à l'institut tandis qu'au FBI, Booth doit collaborer avec une autre psychologue comportementaliste