Bones : dangereuses addictions

Le 20/12/2018 à 17:00

Dimanche 23 décembre à 19h25, l'équipe enquête une disparition et pour sauver la vie d'un innocent condamné a tord.

Crédit photo : FOX



Episode n°19 Un thé à théhéran

Parti en Iran pour rendre visite à son frère, Arastoo se fait kidnapper par les hommes d'un membre très puissant du gouvernement. Ce dernier lui demande de déterminer la cause du décès de son fils, dont le meurtre a été maquillé en accident. Camille et Booth se rendent à Téhéran tandis que Bones, restée auprès de sa fille, reçoit la visite menaçante du bookmaker de son mari



Episode n°20 La collectionneuse

Le corps d'une femme est retrouvé dans une rivière en état de décomposition avancée, ce qui rend son identification particulièrement difficile. Toute l'équipe ressent la tension qui règne depuis la séparation de Booth, qui tente de guérir son addiction aux paris, et Brennan. Celle-ci ne semble pas prête à lui pardonner depuis qu'un bookmaker a menacé de s'en prendre à leur famille à cause d'une dette de jeu.