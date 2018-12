Boire avec modération, c’est le mot d’ordre

Le 30/12/2018 à 10:38

ALCOOL - La vente de boissons alcoolisées est en nette augmentation en période de fêtes. Le chiffre d’affaires des grandes surfaces et des magasins spécialisés augmente proportionnellement, même si le mot d’ordre reste la modération.

Rédaction web avec Sam Teinaore et Mata Ihorai

Depuis le début du mois de décembre, les grands magasins proposent des ventes flashes sur les boissons alcoolisées. De nombreuses promotions pour inciter les clients à céder à la tentation. Mais chaque jour, les animateurs commerciaux rappellent les consignes pour passer de bonnes soirées."Quand je fais une vente flashe sur l’alcool, à chaque fois je préviens qu’il faut consommer avec modération, précise Mati. C’est le mot d’ordre en ce moment. On invite aussi les gens à prendre soin de leur entourage, surtout ceux qui vont recevoir des convives à la maison. On les garde chez soi, on ne les laisse pas repartir alcoolisés."Depuis quelques temps, une autre tendance devient de plus en plus populaire, les bières et vins sans alcool. L’intérêt est de boire et faire la fête tout en restant sobre."Ça permet aux gens qui ne veulent pas consommer d’alcool, pour des raisons de santé, pour des raisons religieuses, ou simplement parce qu’ils vont prendre la voiture derrière, de pouvoir faire la fête avec tout le monde sans être à l’écart au bout de la table avec une bouteille d’eau ou de soda", explique Josiane, une autre animatrice commerciale.À chacun maintenant de faire son choix : boire de l’alcool -avec modération bien sûr- ou boire de l’eau pour économiser de l’argent !