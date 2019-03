Bob Sinclar revient à Tahiti en avril

Le 14/03/2019 à 06:00

MUSIQUE - La star de l'électro revient en Polynésie ! Le 12 avril, Bob Sinclar mixera lors d'une Pool Party organisée par Studio 87.

Il avait enflammé le centre-ville de Papeete en 2017. Amoureux de la Polynésie , Bob Sinclar revient à Tahiti. La star de l'electro arrivera au fenua le 9 avril. Il donnera un concert lors d'une Pool Party le 12 avril au Sofitel. Une partie des bénéfices de cet événement sera reversée au Village d'enfants SOS.Reconnu pour ses tubes The Soundz of Freedom, Lala Song ou encore World, Hold On, Bob Sinclar a débuté sa carrière de DJ à 20 ans. Il s'appelle alors Chris et devient rapidement "Chris the French Kiss". En 1994, il fonde le label Yellow Productions avec DJ Yellow. C'est en 1998 qu'il prend le nom de Bob Sinclar.En 2003, Bob Sinclar sort Champs Elysées, son second album personnel, celui de la consécration.En 2005, sort Western Dream qui est porté par Love Generation. Le single frôle le million de ventes dans le monde... Le second extrait arrive en juin 2006, World, Hold On suivi de Rock This Party L'année suivante, il remporte un trophée aux NRJ Music Awards, où il est le premier à rafler le prix de la nouvelle catégorie du meilleur DJ français de l'année.

En mai 2007, sort son nouvel album studio Soundz of Freedom. L'année 2009 marque l'arrivée d'un nouvel album, « Born In 69 », qui sort le 11 mai.Les années 2013 et 2014, Bob Sinclar se fait plus discret...En avril 2016, Bob Sinclar dévoile un nouveau single Someone Who Needs Me, chez Spinnin’ Deep. C’est un nouveau succès, puisque le clip explose le million de vues sur YouTube seulement quelques jours après sa mise en ligne.Bob Sinclar enchaîne ensuite avec un hit, Burning feat. Daddy’s Groove.Puis en 2017, il revient avec Stand Up, mais surtout une chanson avec Akon, Til The Sun Rise Up, qui trouve sa place dans les charts.En 2018, Bob Sinclar offre deux nouvelles productions à son public : Turn Me On et I Believe.