Bientôt une fourrière pour véhicules dans la vallée de Tipaerui

Le 08/03/2019 à 13:47

INSTALLATION - Lors de sa rencontre avec l'état-major de la gendarmerie, le président Edouard Fritch a confirmé que le Pays mettra à disposition une parcelle de terrain, située dans la vallée de Tipaerui, pour l'installation d'une fourrière pour véhicules.

Le colonel de gendarmerie Frédéric Boudier et son état-major ont reçu jeudi, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, le Vice-président, Teva Rohfritsch, et le président de l'Assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, à la gendarmerie de Faa’a.Le commandement de la gendarmerie a présenté le tableau général de la délinquance en Polynésie française , qui a baissé en 2018. Toutefois, il y a des points sur lesquels les pouvoirs publics doivent redoubler d'efforts, en particulier pour les violences aux personnes et les infractions routières.

De son côté, Edouard Fritch a confirmé au colonel que le Pays mettra à disposition une parcelle de terrain, située dans la vallée de Tipaerui, pour l'installation d'une fourrière pour véhicules. Compte tenu de la multitude des délits dus à l'état alcoolique de conducteurs, le gouvernement et les gendarmes ont également longuement échangé sur les moyens de lutte contre ce fléau.

- Avec communiqué de presse