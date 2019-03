Bien dans son Fare : visite sur les hauteurs de Taravao

Le 13/03/2019 à 14:32

100% FENUA - Vendredi 15 mars à 17h40, retrouvez Elodie Cinquin pour un nouveau magazine déco maison et jardin

Cette semaine nous sommes sur la presqu’île et c’est d’abord chez Martine que nous nous rendons. Elle a créé un véritable havre de paix sur les hauteurs du plateau de Taravao et elle nous fait découvrir l’un de ses fare et son magnifique jardin.



Ensuite notre rubrique nous amène voir Mahinatea, LE spécialiste du bambou tressé.

Présenté par Elodie Cinquin

Crédit : Phaze Production