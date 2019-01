Bien dans son Fare : visite d'un hôtel à Tahiti

Le 23/01/2019 à 12:05

100% FENUA - Vendredi 25 janvier à 17h40, visite d'un hôtel à Tahiti où bungalows et chambres ont été repensés par un architecte

Votre magazine déco maison et jardin revient ce vendredi pour nous faire visiter un Hôtel à Tahiti où les chambres et les bungalows ont été entièrement rénovés par l'architecte Eric Raffis, qui nous servira de guide pour la visite ! Dans la rubrique, nous rencontrerons Nelly, qui crée elle-même son propre papier peint et le partagera avec nous !



Présenté par Elodie Cinquin

