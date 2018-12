Bien dans son Fare du 21 décembre

Le 21/12/2018 à 18:00

100% FENUA - Vendredi 21 décembre à 17h30, retrouvons Elodie Cinquin pour un nouveau magazine déco maison jardin

Pour la première fois nous nous trouvons sur l’eau en compagnie d’Emmanuel, qui nous sert de guide sur un catamaran de croisière qui évolue dans nos eaux depuis peu. Habituellement dans les îles, on a profité qu’il soit sur Papeete pour vous le faire découvrir. Décoration sobre et 100% polynésienne, ce bateau met à l’honneur nos artistes locaux.

Et pour parfaire votre décoration de Noël, Patrice nous donne des idées en proposant un centre de table bien fleuri et original pour l’occasion.



Présenté par Elodie Cinquin

Crédit : Phaze Production