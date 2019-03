Bien dans son Fare du 1er mars

Le 01/03/2019 à 18:00

100% FENUA - Visite d'une maison entièrement conçue et décorée par ses propriétaires à Moorea

Nous sommes sur Moorea et faisons la rencontre de Clément qui nous ouvre les portes d’une magnifique maison entièrement conçue par ses propriétaires. Ils ont acheté le terrain il y a 20 ans et ont pris le temps de la construire et de la décorer à leur goût, au fil des années et à l’aide d’artisans locaux.



Dans notre rubrique on se consacre à l’encadrement. Poster, peinture ou photo, il existe un grand choix de possibilités pour les mettre en valeur et c’est Valérie qui nous en parle.

Présenté par Elodie Cinquin

Crédit : Phaze Production