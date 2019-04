Bien dans son Fare : Salon de l'habitat

Le 04/04/2019 à 17:32

100% FENUA - Vendredi 5 avril à 17h40, nous irons visiter le salon de l'habitat qui s'est tenu du 28 au 31 mars à Mamao



Votre magazine déco maison et jardin sera consacré au Salon de l’habitat 2019. Une édition qui a réuni du 28 au 31 mars, plus de 60 exposants au Parc Expo de Mamao. Elodie Cinquin a profité de l'occasion pour aller à leur rencontre et découvrir leur activité.

