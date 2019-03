Bateaux chinois à Papeete : les professionnels polynésiens de la pêche rassurent

Le 21/03/2019 à 14:56

MER - Un nombre important de bateaux de pêche chinois a fait escale à Tahiti ces dernières semaines. Un événement qui inquiète les internautes. Mercredi, nous vous expliquions comment notre Zone économique exclusive est surveillée par l'Etat. Nous sommes cette fois allés à la rencontre des professionnels locaux de la pêche :

La polémique se poursuit sur les réseaux sociaux concernant la présence de thoniers chinois au port de Papeete. De leur côté, les pêcheurs polynésiens se veulent rassurants : "On peut comprendre cette inquiétude mais elle n'a pas raison d'être. Ça fait des années que les navires de pêche étrangers, pêchant en zone internationale, au-delà de notre zone économique, viennent décharger en Polynésie française. Sauf que cette fois-ci c'est une concentration d'une trentaine de thoniers qui déchargent en même temps donc ça fait un peu peur mais il n'y a pas de raison. Ils pêchent à l'extérieur de notre zone", assure Georges Moarii, armateur du fenua.



> Pourquoi autant de navires ?



28 thoniers chinois sont passés en peu de temps par le port de Papeete. Un chiffre exceptionnel qui a une explication. Selon nos informations, les bateaux pêchaient à l'est de la Polynésie, en dehors de notre Zone économique exclusive. Devant passer leur inspection obligatoire annuelle, il leur était plus simple de venir faire escale en Polynésie que de repartir directement vers la Chine. Un voyage qui leur aurait pris 3 mois.



> Que font-ils à Papeete ?



Comme nous l'évoquions dans notre article précédent, les thoniers sont donc venus passer leur inspection, relever leurs équipages et se réapprovisionner. Comme le montrent de nombreuses photos d'internautes, ces navires déchargent également leurs poissons. Des poissons "exclusivement destinés à l'export. Ce n'est même pas de l'exportation pour nous. Ces poissons appartiennent aux armateurs. C'est un poisson chinois qui embarque dans des conteneurs et repart sur la Chine. Il touche à peine le sol et repart tout de suite", explique Georges Moarii. 53 conteneurs doivent d'ailleurs partir vers la Chine lundi. Ce qui représente la pêche de 16 thoniers. En Polynésie, deux sociétés peuvent prendre en charge ces navires étrangers et leurs équipages. Ce sont donc des Polynésiens qui déchargent le poisson pour le mettre en conteneurs.



> D'où viennent les poissons pêchés par ces navires ?



C'est le coeur de la polémique : les internautes suspectent les thoniers de pêcher dans notre zone économique exclusive. Comme nous l'expliquions dans un

En ce moment, les thons (qui représentent 90% des poissons pêchés par ces navires chinois), vont d'ouest en est dans la région des Marquises. Du poisson qui finit par sortir de notre zone et devient donc la proie de bateaux étrangers.



Pour Marc Atiu, président du syndicat des armateurs, pêcheurs professionnels hauturiers, côtiers, lagonaires, c'est bien dans la zone internationale que les thoniers ont effectué leur campagne de pêche. Et cela ne fait aucun doute. "On en est sûrs et certains. À aucun moment je pense que ces bateaux prendraient le risque de pêcher dans notre zone économique. Ça leur coûterait cher, on pourrait leur saisir le navire et ils se retrouveraient au tribunal. Je ne pense pas que des navires étrangers prendraient le risque de se voir retirer l'autorisation de pêcher dans la zone internationale", confie-t-il au micro de Tahiti Nui Télévision. Le trajet des navires chinois est d'ailleurs consultable sur internet.



> Le gouvernement peut-il délivrer un permis aux navires étrangers pour pêcher dans notre ZEE ?



