Bateau donut, voiture amphibie... : les nouveautés du salon du tourisme

Le 09/02/2019 à 15:29

TOURISME - Excursions, randonnées… pour cette nouvelle édition du salon du tourisme, plus de 70 prestataires de services ont fait le déplacement. Une augmentation de 5% par rapport à septembre dernier. Et les idées ne manquent pas d’originalité pour attirer le public, mais aussi les professionnels du secteur.

Si vous êtes sur le lagon de Moorea et que vous veniez à croiser cette étrange auto, ne soyez pas surpris. Car comme sur terre, cette voiture se déplace aussi aisément sur l’eau. Un outil innovant qui permettra de conjuguer les deux types d’activités que propose l'entreprise Amphibian Quad Moorea dont les premiers tours sont prévus pour avril 2019.

"C'est l'unique voiture amphibie en Polynésie. J'en ai fait venir une ici pour essayer de me différencier des autres sociétés qui font du quad et du jet. Pour le parcours côté terre, on fera la vallée de Paopao avec les champs d'ananas, le belvédère, l'usine de jus de fruits... Et pour la partie mer, on va descendre à Maharepa et on fera une balade sur le lagon" explique Yakida Gree, la gérante de l'entreprise. Si pour le moment, il n'y a qu'un seul véhicule de disponible, 10 autres devraient prochainement arriver. Un pari risqué sachant que chaque voiture avoisine les 6 millions de Fcfp une fois sur le territoire.Pour ceux qui s'inquiètent de l'impact environnemental de tels véhicules, Yakida se veut rassurante : "Il y a un moteur thermique pour la terre et un moteur électrique pour la mer afin d'éviter toute pollution dans le lagon de Moorea et ne pas abîmer nos coraux".