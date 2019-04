Bar et arts de la table : les candidats s'affrontent dans un concours

Le 02/04/2019 à 16:22

FAA'A - C'est une première en Polynésie ! Un festival du bar et des arts de la table a a ouvert ses portes au lycée hôtelier. Les candidats devront se mesurer durant trois jours. Ce mardi matin, place au concours du dressage de la table.

La Polynésie et Gauguin, ce sont les deux thèmes imposés aux 9 candidats participants au tout premier concours des arts de la table. Le lycée hôtelier ouvre ses portes aux jeunes espoirs et aux professionnels durant 3 jours. Certains participants ont fait le déplacement depuis Raiatea : "C'est un peu stressant, mais ça va. (...) J'ai décidé de placer des bouquets de fleurs, une nappe locale (...) Si j'ai choisi cette nappe, c'est parce que le thème de la table de quatre est la Polynésie. Pour les couverts, les fourchettes sont toujours à gauche et les couteaux toujours à droite", explique Area Mihimana passionnée.



Mise à part la décoration de la table, le service demande d’avoir le sens du beau, du bien fait et d’être humble. Des qualités qui seront jugées par les membres du jury. Eloise le sait, elle se présente en catégorie professionnelle : "Ça fait quatre ans que je suis dans l'hôtellerie et je n'avais encore jamais eu l'occasion de participer à un concours parce qu'en général les concours sont plus destinés à la cuisine. Donc là je me suis dit que c'était l'opportunité pour moi de tenter ma chance et de voir le niveau que j'ai dans le domaine de l'hôtellerie restauration."



Parrain de l'événement, Patrick Chauvin, meilleur ouvrier de France 2007 en catégorie maître d'hôtel. Il ne tarie pas d'éloge envers les candidats polynésiens : "On peut déjà sentir les qualités de certains élèves qui vont devenir de très bons professionnels. (...) Les jeunes que je vois ici ont un sourire, une aisance naturelle. J'aime beaucoup l'approche que les jeunes ont ici."



Le service, l'art de la table, des qualités trop peu mises en avant selon le lycée hôtelier qui a décidé de faire honneur à la profession. Les candidats ont également été évalués en catégorie bar. Mercredi, ce sera au tour du concours de garçon de café. Résultats attendus jeudi soir.