Bal populaire du Tiurai : Hommage au Tahiti des années 70

Le 19/06/2019 à 10:17

FESTIVITÉS – Le bal populaire du Tiurai est de retour pour une troisième édition le samedi 13 juillet à partir de 18 heures dans les jardins de la mairie de Papeete.

Pour l’édition 2019 du bal populaire du Tiurai, le spectacle version dîner-show avec pour thème "Tribute to Tahiti 70’s" revient pour une durée de 2 heures basé sur fond de musiques des années 50 à 70..



Au total, 11 artistes se produiront sur scène : Gilbert Martin, Jo Nui, Andy Tupaia, Eddy Mervin, Georges Bonnet, Pigeon, Maire Arai, Maruia, Maire Tavearii, Reia Poroi et Vaitiare Tuhoe.



Le bal dansant sera animé par "Les Bananas". L’ouverture du bal se fera à partir de 22h15, jusque 3 heures du matin.



Cette année, un dispositif de 105 tables de 8 personnes est mis en place pour accueillir un total de 840 dîneurs. Le service sera assuré par le restaurant traiteur "Le Jasmin" avant le début du spectacle.

Accueil des dîneurs et non dîneursHôtesses d'accueil pour le placement des invitésFond musical localVente de colliers et couronnes de fleurs à l’entréeOrchestré par Felix Vilchez and Friends

PRATIQUE :

- 55 tables de 8 personnes à 30 000 Fcfp,soit 3 750 Fcfp/pers, situées à mi-distance de la scène.- 50 tables VIP de 8 personnes à 40 000 Fcfp, soit 5 000 Fcfp/pers, situées à proximité de la scène et comprenant 2 places de parking gratuites et sécurisées au sous-sol de la mairie avec accès direct à l’entrée, accès aux toilettes de la mairie et le service bar à table.Poisson cru à la chinoiseCanard laquéPoulet gingembre sauce HainanChao chapPorc à la sauce huîtreRiz blanc1 bouteille (75cl) de vin rouge1 bouteille (1,5 l) d’eau plate1 bouteille (1 l) de sodaLes tables dîneurs sont disponibles à la vente au 87.35.26.26 ou à la radio Te Reo o Tefana à Faa’a du mercredi 19 juin au vendredi 12 juillet.sans consommation est également proposé. Ces derniers pourront entrer dès 18 heures et assister au show. Le tarif est de 1 500 Fcfp en prévente chez Smart Store Centre Vaima, iStore Faa’a et en ligne sur la page Facebook Balpopulairedutiurai . Le tarif sur place le soir-même sera de 2 000 Fcfp.Attention places limitéesréservée uniquement aux dîneurs sera organisée dans la soirée après le show musical.