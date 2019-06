Baccalauréat : début des épreuves, la grève sans répercussions

Le 17/06/2019 à 10:00

EDUCATION - Les épreuves du baccalauréat ont débuté. Ce lundi matin, les élèves de 1ère du Lycée Paul Gauguin étaient invités à passer leur toute première épreuve : le français. Une semaine intense s’annonce.

Kelani Chene



Début de journée studieux ce lundi matin. Ils étaient plus de 400 élèves de 1ère à franchir le portail du lycée Paul Gauguin. Au programme, une épreuve anticipée de français d’une durée de 4 heures. Un moment fort dans la vie des lycéens. Le mouvement de grève qui était annoncé, n’a eu aucune répercussion sur le programme. "Fort heureusement, tous nos surveillants étaient présents face aux élèves (…) c’est l’intérêt des élèves qui prévaut, on ne rajoute pas et on ne stresse pas des élèves. C’est quand même un moment important", explique Dalila Messeghem, proviseure du lycée.Mardi, les épreuves continuent avec l’examen de Philosophie pour les Terminales.