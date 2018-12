Augmentation des cas de diarrhées

Le 26/12/2018 à 17:43

SANTÉ - Le dernier bulletin de veille sanitaire, du 3 au 16 décembre 2018, indique que les cas de diarrhées sont à la hausse en Polynésie.

Avec le retour de la saison des pluies, la direction de la santé met en garde dans son dernier bulletin de veille sanitaire contre les risques de leptospirose et de dengue. Il est conseillé de ne pas marcher pieds nus dans l’eau sale ou la boue, d'éliminer les gîtes larvaires et de se protéger contre les piqûres de moustiques. Mais aussi de protéger les plaies avec un pansement imperméable, de ne pas se baigner en eau trouble et aux embouchures des rivières, et de dératiser et contrôler la pullulation des rongeurs par la gestion des déchets.



S'il n'y a eu aucun cas confirmé de grippe du 3 au 16 décembre en Polynésie, il y a eu cependant 5 cas de leptospirose (soit deux de plus que les semaines 47 et 48) et 13 cas confirmés de dengue. Des chiffres à l'évolution faible, à l'instar de ceux concernant les cas de diarrhées : l’activité est en augmentation dans le réseau sentinelle par rapport à la quinzaine précédente.