Au lycée de Papara, les collégiens cherchent leur voie

Le 24/01/2019 à 16:46

ÉDUCATION - Les élèves de Troisième du college de Papara ont participé aux journées portes ouvertes du lycée polyvalent Tuianu Le Gayic de Papara. Un premier pas pour s’informer sur les filières possibles tant en voie générale que technologique.

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Esther Parau-Cordette

Le lycée de Papara est de plus en plus prisé. En juin 2018, le taux de réussite au bac général a atteint 91%, et 80% pour le bac professionnel. La filière électricité forme aussi aux métiers de la domotique. Des lycéens ont fait la démonstration de leur maison connectée. Autre filière porteuse, la restauration. Le CAP agent polyvalent de restauration forme les élèves à la préparation, au service et au nettoyage des cuisines. "On cible beaucoup sur les travaux pratiques. On est en conditions réelles, on a des clients qui viennent le mardi et le jeudi" explique Valérie Vanquin, professeur en CAP agent polyvalent de restauration.Suite à ces journées portes ouvertes, le lycée proposera aux collégiens qui cherchent encore leur future orientation de participer à des journées d’immersion en seconde générale ou professionnelle ou CAP.