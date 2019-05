Au Japon, Heaven enseigne le 'ori tahiti

Le 21/05/2019 à 16:37

PORTRAIT - La danse polynésienne s’exporte jusqu’au pays du Soleil-Levant. Au Japon, 6 Polynésiens vivent de la danse tahitienne, parmi eux, Heaven Hani Chassaniol. La jeune femme de 29 ans a été recrutée par l’école Manohiva Japan depuis février.

Depuis son arrivée à Tokyo il y a trois mois, Heaven Hani Chassaniol travaille sur la même chorégraphie de 'ori tahiti avec ses élèves. Et ce n'est pas toujours facile, car ici comme dans d’autres écoles du Japon, les danseuses ont leur propre vision de la danse polynésienne.



"Comment je me suis retrouvée ici ? J'ai juste ouvert La Dépêche, une annonce est apparue devant moi, j'ai appelé et je suis arrivée ici. Malheureusement, je n'ai pas de diplôme, par contre, j'ai fait le conservatoire de 2009 jusqu'en 2014" nous explique la jeune femme.