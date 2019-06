Assassinat et tentative d'assassinat aux assises

Le 16/06/2019 à 14:32

JUSTICE - La nouvelle session de la cour d’assises s’ouvre lundi. Plusieurs dossiers seront étudiés durant deux semaines par les jurés, dont un assassinat et une tentative. Un homme qui projetait de tuer sa mère et de découper son corps fera parti des accusés.

Jean-Baptiste Calvas

L’un des procès attendus de cette session, sera celui de Maui T. Le 6 décembre 2016, cet homme de 44 ans avait voulu tuer sa mère car il ne supportait qu’elle ait la garde de ses deux filles sur décision de justice.L’homme avait quitté son ile de Tubuai en possession d’une scie et d’une hache pour se rendre à Tahiti. Il s’était présenté dans la foulée au domicile de sa mère au petit jour. Mais des voisins qui l’ont aperçu ont donné l’alerte. Et les gendarmes ont pu intervenir à temps.Car le quadragénaire comptait la décapiter et envoyer sa tête à son beau-père. Il entendait aussi clouer ses mains sur la porte du domicile familial et adresser l’un de ses pieds au juge qui avait décidé du placement de ses filles. Il risque aujourd’hui la prison à vie.Autre accusé lors de cette session : Prosper V. Ce trentenaire comparaitra pour l’assassinat du conjoint de son ex-compagne. Un homme qu’il avait poignardé à mort le 22 octobre 2017 à Punaauia avant de tenter de tuer son ex conjointe. Lui aussi encourt la perpétuité.Les jurés auront enfin a étudier deux affaires de violences ayant entraîné la mort ainsi qu’un dossier de viols incestueux sur une mineure. La session s’achève à la fin du mois.