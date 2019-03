Arue rend hommage à Henry Nott et Pomare II

Le 05/03/2019 à 14:52

COMMÉMORATION – En marge des célébrations du 5 Mars de l’Église protestante maohi, la commune de Arue a souhaité rendre hommage à deux personnages historiques liés à l’évangélisation de la Polynésie, le missionnaire Henry Nott et le roi Pomare II.

Rédaction web avec Hitiura Mervin

Une gerbe de fleurs et un petit comité. C’est ainsi que la municipalité de Arue rend chaque année hommage à "deux piliers qui ont fait l’histoire de l’évangélisation de notre pays, l’évangélisation de notre peuple", a indiqué le maire Philip Schyle, au sujet d’Henry Nott et Pomare II.Et ce mardi n’aura pas fait exception avec cette cérémonie intimiste organisée en marge des célébrations du 5 Mars de l’Église protestante maohi, afin d’honorer deux personnages de la commune.En effet, Henry Nott, missionnaire de la London Missionary Society (LMS), décédé en 1844, est enterré dans la ville où il fait bon vivre. L’ecclésiastique britannique a été le plus proche confident et conseiller principal du roi Pomare II.Le cortège s’est d’ailleurs ensuite rendu dans le cimetière royal de la famille Pomare, pour rendre hommage à ce dernier.