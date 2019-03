Apprendre le reo Tahiti en immersion avec Speak Tahiti Paraparau Tahiti

Le 27/03/2019 à 15:06

INNOVATION - Apprendre le tahitien tout en s’amusant, c’est possible ! Une jeune Polynésienne vient de lancer un nouveau concept : un service d’apprentissage de la langue tahitienne en immersion et des séjours linguistiques dans les familles.





Heiura a donc décidé de bouleverser les méthodes d’enseignement traditionnelles en imaginant une nouvelle façon d’apprendre le tahitien. Les élèves suivent d’abord 20 heures de cours de tahitien, de façon active : "Pour challenger l'apprenant, avant chaque cours, il reçoit une courte vidéo pour avoir des notions et surtout être obligé de parler. Car à chaque cours, il est obligé de parler en reo tahiti sur la thématique du cours". Speak Tahiti Paraparau Tahiti s’adresse aussi bien aux Tahitiens qui souhaitent se perfectionner qu’aux étrangers piqués au tiare. À l'origine de ce projet innovant, Heiura Itae-Teta’a, une jeune femme enthousiaste et passionnée. Si elle a souhaité développer et encourager l’apprentissage du tahitien, c’est avant tout pour elle : "Ce projet est venu de mon expérience personnelle puisque j'ai pu faire tous les cours de reo qui existent. J'ai même eu la chance de faire du orero avec John Mairai au conservatoire (CAPF). Et comme beaucoup de Polynésiens, je comprenais très bien le reo tahiti, mais il y avait toujours cette barrière de la langue, en tout cas du parler".Heiura a donc décidé de bouleverser les méthodes d’enseignement traditionnelles en imaginant une nouvelle façon d’apprendre le tahitien. Les élèves suivent d’abord 20 heures de cours de tahitien, de façon active : "Pour challenger l'apprenant, avant chaque cours, il reçoit une courte vidéo pour avoir des notions et surtout être obligé de parler. Car à chaque cours, il est obligé de parler en reo tahiti sur la thématique du cours".

Et comme Heiura est convaincue que la meilleure façon d’apprendre est l’immersion, elle propose également aux élèves de pratiquer la langue via autre activité durant une demi-journée : la navigation en pirogue, la danse en encore le chant moderne. Une excellente façon de travailler l’oralité.



"On peut apprendre le tahitien à travers les chants. C'est une partie de l'apprentissage. Cela peut apporter du vocabulaire, faire retravailler la diction (...) Ce projet, c'est l'occasion dans notre Pays de refaire vivre notre langue, c'est une occasion rare qu'il faut saisir", explique Steeve Re’ea, directeur de l’école Tahiti Choir School et professeur de chant. "J'aime beaucoup chanter et je voulais progresser. C'est une langue qu'il faut pratiquer. (..) On a l'impression de ne pas progresser si on n'est pas en totale immersion" confie Sophie Wong, l'une de ses élèves.







L'entrepreneure travaille à développer davantage son service de e-learning pour permettre d’apprendre le reo tahiti partout dans le monde grâce à des vidéos sur internet qui illustreront des scènes de la vie polynésienne. Un nouveau service qui devrait bientôt voir le jour....

Les cours théoriques et pratiques de Speak Tahiti Paraparau Tahiti sont accessibles à tous et adaptés à tous les niveaux, que l’on soit tahitien ou étranger. Depuis l’ouverture des cours la semaine dernière, Heiura a été sollicitée par des élèves du monde entier, à sa grande surprise : "Cela nous pousse à faire encore plus de e-learning. (...) C'est assez impressionnant d'avoir une Serbe ou une Anglaise qui veut apprendre la langue. (...) notre rêve, c'est que le tahitien ait une portée internationale".L'entrepreneure travaille à développer davantage son service de e-learning pour permettre d’apprendre le reo tahiti partout dans le monde grâce à des vidéos sur internet qui illustreront des scènes de la vie polynésienne. Un nouveau service qui devrait bientôt voir le jour....