Apprendre et transmettre le reo Tahiti via le himene tarava et himene ru’au.

Le 27/01/2019 à 15:00

APPRENTISSAGE - Le Conservatoire de Polynésie, teste l'apprentissage du reo Tahiti au travers des himene tarava et himene ru'au et cela depuis deux ans. Des mallettes pédagogiques comportant partitions et support vidéos ont été mis à disposition des professeurs de reo Tahiti. Myrna Tuporo et Mike Teissier deux références du himene ont invités les professeurs pour juger le niveau. Ils étaient une soixantaine à donner de la voix hier à Tipaerui.