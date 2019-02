Appel à candidatures pour la première édition de Ti'a, le Village Eco Durable du Fenua

Entreprises, vous êtes dans une démarche d'économie durable et circulaire ? Inscrivez vous à la 1ère édition de "Ti'a, le Village Eco Durable du Fenua". L'événement est organisé par la CCISM dans le cadre de l'opération Earth Hour.



L’objectif est de sensibiliser le grand public et les acteurs économiques à la préservation de l'environnement, donner une visibilité aux associations qui œuvrent tous les jours pour cette cause et de promouvoir les initiatives éco-friendly.



La première édition de l'expo market TI'A aura lieu le samedi 30 mars. Lors de cette journée la promenade du front de mer devrait accueillir une vingtaine d’exposants. Au programme : stands commerciaux, stands d’informations et animations ludiques.