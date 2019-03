Annick Girardin : "La seule voix européenne dans le Pacifique restera la voix de la France"

Le 01/03/2019 à 09:48

PTOM – La ministre des Outre-mer Annick Girardin est arrivée jeudi soir à Tahiti afin d’assister au 17e Forum PTOM-Union européenne. Un rendez-vous "extrêmement important" au moment du Brexit, car "la seule voix européenne restera la voix de la France", a-t-elle déclaré en parlant de la zone Pacifique.

Rédaction web (interview Esther Parau-Cordette et Bertrand Parent)

Le 17Forum PTOM-Union européenne se tient ce vendredi au Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia. Une rencontre entre les 22 pays et territoires d’outre-mer de l’OCTA et les représentants de leur pays de tutelle, à savoir le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark et la France, et qui vient clôturer une semaine de conférence ministérielle entre PTOM.Pour la ministre des Outre-mer Annick Girardin, arrivée jeudi soir à Tahiti spécialement pour assister à ce rendez-vous "extrêmement important", "le lien entre l’Europe et le Pacifique est extrêmement important"."Il est d’autant plus important au moment du Brexit car la seule voix européenne restera la voix de la France avec les trois territoires que sont la Polynésie, la Calédonie et Wallis-et-Futuna. Je suis venue ajouter ma voix à ces trois territoires ici dans le Pacifique, poursuit-elle, et dire combien il était important que le soutien de l’Europe soit maintenu. Parce que l’Europe bien sûr, c’est une grande famille, ce sont des valeurs que nous portons, mais c’est aussi pour nos concitoyens des routes, de l’eau et de l’assainissement, un développement économique."