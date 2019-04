Amour à la carte

Le 05/04/2019 à 11:00

Dimanche 7 avril à 19h25 sur TNTV, suivez les retrouvailles de Mina et Clay, son ex-petit ami du lycée...

DR



Réalisateur : David Mackay

Casting : Taylor Cole, Andrew W. Walker, Alley Mills, ...



Mina Jones, responsable commerciale d'ICB, est chargée de redynamiser l'image de marque du restaurant Hart. Mais l'établissement se trouve dans une petite ville du Tenessee où Mina a grandi et le gérant n'est autre que son ex-petit ami du lycée, Clay. Les retrouvailles sont difficiles d'autant que Mina souhaite imposer des produits industriels au menu alors que Clay privilégie les produits frais, issus de l'agriculture locale, et biologiques. La nouvelle carte fait bientôt fuir les clients et Mina comprend son erreur.