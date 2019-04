Amende du Terevau : le gouvernement se veut rassurant

Le 10/04/2019 à 16:20

CONSEIL DES MINISTRES - Le gouvernent a annoncé sa volonté de ne pas mettre en difficulté la SNGV2 Moorea (la société qui avait acquis le Terevau) à laquelle il vient d’accorder le bénéfice de la défiscalisation pour l’achat d’un nouveau navire.

Conseil des ministres

Le président du Pays a présenté aujourd'hui au Conseil des ministres une communication relative à l’affaire qui oppose la Polynésie française à la SNGV2 Moorea . "Contrairement à ce qui a pu être dit dans la presse, aucune juridiction n’a infligé une amende douanière de 1 milliard Fcfp à cette société" a-t-il précisé. En effet, si le Terevau risque une amande exceptionnelle, aucun jugement n'a encore été rendu pour le moment, puisque le dossier a été renvoyé devant la Cour d'appel de Papeete.Entre temps, la SNGV2 Moorea a obtenu du Payeur un échéancier pour régler la somme due au titre des taxes réclamées par le Pays, soit un peu plus de 10 millions de Fcfp. La dernière échéance a été réglée ce 9 avril. Par ailleurs, la société a souhaité rouvrir les discussions en vue d’une transaction sur le montant de la pénalité dont le paiement éteindrait le contentieux.Le gouvernement se veut rassurant et a déclaré ne pas vouloir mettre en difficulté une société à laquelle il vient d’accorder le bénéfice de la défiscalisation pour l’achat d’un nouveau navire. Une issue rapide et consensuelle devrait donc être trouvée rapidement mettant fin à ce contentieux.