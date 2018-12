Air Tahiti Nui élue "meilleure compagnie aérienne dans le Pacifique Sud"

Le 17/12/2018 à 18:18

TRANSPORT AÉRIEN. Le magazine Global Travelers a décerné à Air Tahiti Nui le prix de "meilleure compagnie aérienne dans le Pacifique Sud". Une belle récompense à laquelle vient s’ajouter deux autres : celle de "meilleure nouvelle livrée" aux TheDesignAir Awards 2018 et de "meilleure vidéo touristique" aux derniers Trophées du Tourisme.

D’après un communiqué

L’année 2018 se termine en beauté pour la compagnie Air Tahiti Nui, qui a remporté pas moins de trois prix auprès de différentes instances. Le premier, et pas des moindres, est celui de "meilleure compagnie aérienne dans le Pacifique Sud". Cette récompense est décernée par le magazine Global Traveler via son grand sondage annuel auprès des voyageurs fréquents de luxe et d'affaires.La compagnie remporte pour la quatrième fois au cours des six dernières années une place sur cette liste convoitée par les plus grandes compagnies aériennes. Les lecteurs du Global Traveler donnent chaque année leur avis sur les compagnies aériennes, les hôtels, les programmes de fidélisation et les produits liés aux voyages dans plus de 80 catégories, permettant ainsi au magazine de publier l’une des enquêtes les plus réputées du secteur. Les lauréats ont été récompensés lors d'une réception qui s’est tenue le 12 décembre dernier à Beverly Hills, en Californie."Alors que nous célébrons notre 20e anniversaire et le lancement de notre Boeing 787-9 Tahitian Dreamliner, cette nouvelle n’aurait pas pu mieux tomber", a déclaré Mathieu Bechonnet, directeur général délégué d’Air Tahiti Nui. "Nous sommes vraiment honorés de recevoir cette reconnaissance alors que nous continuons à démontrer l'engagement de notre équipe à fournir à nos clients un service exceptionnel et des expériences sincères à bord de notre avion, permettant aux clients de vivre l'expérience de voyage la plus immersive au monde."En plus de se placer en leader sur son marché, la compagnie a également reçu le prix de la "Meilleure nouvelle livrée", décerné lors des TheDesignAir Awards 2018. Le premier Tahitian Dreamliner est entré en service au mois de novembre. Le nouvel avion, aux couleurs du ciel et du lagon, n’est pas passé inaperçu aux yeux des professionnels du secteur. Ses motifs de tatouages polynésiens et ses couleurs lui ont permis de remporter cette récompense."La dernière livrée 787 d'Air Tahiti Nui est l'incarnation d'un design qui reflète les racines et la culture des origines de la compagnie. Avec un design brillant, coloré et un motif fleuri emblématique, les 787 d'Air Tahiti Nui captiveront certainement l'imagination des voyageurs du monde entier", a déclaré Jonny Clark, fondateur de TheDesignAir.Pour l’anecdote, à l’occasion du renouvellement de la flotte d’Air Tahiti Nui, les équipages du Tahitian Dreamliner ont reçu la visite surprise du célèbre astronaute d’Apollo 11, Buzz Aldrin, lors d’une visite de l’avion organisée pour les partenaires américains de la compagnie. Le directeur général d’Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin, a pu l’accueillir et lui faire découvrir le nouvel appareil de la compagnie.Enfin, Air Tahiti boucle son trio de prix reçus cette année avec celui de la "Meilleure vidéo touristique" décerné par le jury des Trophées du Tourisme le 1er décembre dernier.