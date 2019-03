Air New Zealand va ouvrir une ligne vers la Corée du Sud

Le 29/03/2019 à 17:05

TRANSPORT AÉRIEN - Air New Zealand a annoncé vouloir ouvrir une nouvelle ligne chaque année. Après Taipei en novembre 2018, la compagnie Neo-zélandaise volera vers Séoul d'ici la fin de l'année, comme le révèle Aviation Geeks Tahiti...



Rédaction web

Air new Zealand dessert, au départ de Tahiti , en vol direct avec un stop à Auckland : Hong Kong, Shanghai, Tokyo, Osaka. Une ligne vers Bali a ouvert en 2013, Singapour en 2015, ho Chi Min en 2016 et Taipei en 2018. Les vols vers l'Asie ne sont pas les plus populaires au fenua. Mais c'est l'occasion pour les Polynésiens de découvrir de nouvelles destinations.À partir du 23 novembre 2019, Air New Zealand assurera des vols trois fois par semaine vers Séoul au départ d'Auckland.Le nouveau service sera exploité par des avions Boeing 787-9 Dreamliner dont la durée de vol sera d’environ 12 heures en direction du nord et d’un peu plus de 11 heures en direction du sud depuis Auckland.Air New Zealand a exploité des services entre Auckland et Séoul pour la première fois au milieu des années 90, mais a suspendu le service lorsque les habitudes de déplacement ont changé et que la demande était plus forte ailleurs sur son réseau.Les billets pour le nouveau service seront bientôt mis en vente, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation et de la confirmation du créneau d'arrivée, explique la compagnie dans un communiqué.