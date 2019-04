Air New Zealand dans le top 10 des meilleures compagnies au monde

Le 02/04/2019 à 13:12

PACIFIQUE - Tripadvisor a publié son classement des meilleures compagnies au monde. Air New Zealand se maintient dans le top 10.

Rédaction web

La compagnie aérienne néo-zélandaise est régulièrement dans le top 10 des classements des compagnies aériennes. C'est cette fois dans celui de Tripadvisor qu'on retrouve Air New Zealand, en 8e position. C'est Singapore airlines qui décroche la première place.Le site spécialisé dans les voyages proposent à ses internautes d'évaluer les compagnies, restaurants, hôtels, destinations... C'est de ces avis qu'est tiré chaque année un classement. Air New Zealand était également dans le top des compagnies aériennes du site en 2018 et 2017. La compagnie ouvre presque chaque année une nouvelle ligne. Après Taipei fin 2018, ANZ devrait voler vers la Corée du Sud en fin d'année.