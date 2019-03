Air France Paddle Festival 2019 : clôture des inscriptions le 27 mars

Le 20/03/2019 à 16:51

PADDLE – La 6e édition de la Air France Paddle Festival se tiendra le samedi 6 avril entre la plage de Paofai à Papeete et celle du parc Vairai à Punaauia, où le village de l’événement sera installé. Les compétiteurs ont jusqu’au 27 mars pour s’inscrire.

En devenant en 2018, une des étapes du Paddle League World Tour et après avoir été élue en 2015 meilleure course de l’année par un magazine américain, le Air France Paddle Festival devient "the place to race".



La 6e édition de cet événement, qui est désormais une référence incontournable du tour mondial de Stand Up Paddle, sélectionné parmi des milliers de courses sur l’ensemble du globe, revient le 6 avril prochain.



Outre sa vocation sportive de haut niveau, c’est aussi une journée récréative et surtout une belle promotion de la Polynésie à travers le monde. Ce festival 2019 permettra aux athlètes et aux familles de se dépasser et de découvrir les valeurs de ce sport.



Les intéressés ont jusqu’au 27 mars pour s’inscrire aux cinq courses suivantes :

La Lagoon Race



Montant de l'inscription : 7 000 Fcfp par personne.

L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + boisson.

Venir avec son stand-up paddle.

C’est la première course, de 8 km, qui partira à 8h30 de Paofai à Papeete jusqu’à la plage du parc Vairai à Punaauia.Montant de l'inscription : 7 000 Fcfp par personne.L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + boisson.Venir avec son stand-up paddle.

La Prone Race



Montant de l'inscription : 7 000 Fcfp par personne.

L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + boisson.

Venir avec son prone.

Une course de 8 km qui partira à 8h45 de Paofai à Papeete jusqu’à la plage du parc Vairai à Punaauia. C'est une épreuve du Championnat de Tahiti en 2019.Montant de l'inscription : 7 000 Fcfp par personne.L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + boisson.Venir avec son prone.

L'Elite Race



Montant de l'inscription : 9 000 Fcfp par personne.

L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + boisson.

Venir avec son SUP.



Pour la 4e année consécutive, TNTV mobilisera ses équipes pour vous faire vivre cette course en direct et en exclusivité à la télé, sur son site Internet et sur Facebook, à partir de 11 h 10. Une course de 24 km avec un départ à 11h30 de la plage du parc Vairai à Punaauia et une arrivée au même endroit. C'est une épreuve du championnat du monde et du championnat de Tahiti 2019.Montant de l'inscription : 9 000 Fcfp par personne.L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + boisson.Venir avec son SUP.Pour la 4e année consécutive, TNTV mobilisera ses équipes pour vous faire vivre cette course en direct et en exclusivité à la télé, sur son site Internet et sur Facebook, à partir de 11 h 10.

La Kids Race



Montant de l'inscription : 4 000 Fcfp par personne.

L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + boisson.

Venir avec son SUP.

Une course de 2 km pour les moins de 14 ans, avec un départ à 12h30 de la plage du parc Vairai à Punaauia pour une course type beach race.Montant de l'inscription : 4 000 Fcfp par personne.L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + boisson.Venir avec son SUP.

La Gilette Fun Race



Montant de l'inscription : 11 000 Fcfp par équipe de trois personnes.

L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + une boisson pour chacun.

Pour le fun, toutes les équipes déguisées partiront jusqu’à 50 mètres avant les autres.

Venir avec un seul stand-up paddle pour l’équipe.

Une course en relais de 3 personnes sur 1,5 km, soit 3 x 500 m, pour les entreprises, les associations, la famille, les amis, etc., qui se déroulera à partir de 15h30 à la plage du parc Vairai.Montant de l'inscription : 11 000 Fcfp par équipe de trois personnes.L’inscription comprend un Tshirt + pack pique-nique + une boisson pour chacun.Pour le fun, toutes les équipes déguisées partiront jusqu’à 50 mètres avant les autres.Venir avec un seul stand-up paddle pour l’équipe.

Où s'inscrire ?