Ahitea : Whale watcher / perspectives Australes

Le 01/04/2019 à 17:00

100% FENUA - Jeudi 4 avril à 19h25, partez pour les Australes avec Teiki Sylvestre-Baron.

© Capture écran / Ahitea

Après les Marquises la semaine dernière, cette semaine, Teiki s’envole pour les Australes et plus précisément sur l’île de Rurutu, pour découvrir le métier de Whale Watcher. Il a rendez-vous avec Tevai Malinowski pour comprendre comment approcher les baleines en toute sécurité et apprendre les règles d’approche aux touristes. Ahitea vous propose également de faire un zoom sur les perspectives de développement touristiques aux Australes, avec Moea Doom, du Comité du Tourisme de Tubuai, sans oublier votre rubrique Astuces.