Ahitea : Serveur + perspectives Tahiti Tourisme 2019

Le 29/01/2019 à 14:23

100% FENUA - Jeudi 31 janvier à 19h25, découvrez votre émission dédiée au tourisme, présentée par Teiki Sylvestre-Baron.

© Capture écran / Ahitea

Après avoir découvert la formation de Commis de Cuisine la semaine dernière, pour ce 17e épisode de Ahitea, Teiki vous propose de rester au lycée Hôtelier et du Tourisme de Tahiti, pour se familiariser avec le métier de Serveur. En compagnie de Vaiana Mihuraa, enseignante au lycée de Punaauia, Teiki va découvrir les aspects généraux de ce métier exigeant, de la mise en place de la salle, à l’accueil et au service des clients. Ahitea vous propose également une interview exclusive de Paul Sloan, directeur de Tahiti Tourisme, qui dresse le bilan de la fréquentation touristique au fenua en 2018 et dévoile les stratégies pour 2019, sans oublier votre rubrique Astuces.