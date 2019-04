"Agression" à Punaauia : la gendarmerie "dissipe les rumeurs"

Le 09/04/2019 à 16:42

RÉSEAUX SOCIAUX - La Toile polynésienne s'est enflammée à la suite d'une publication rapportant une agression et l'enlèvement de force d'une femme à Punaauia. Dans un communiqué, la gendarmerie fait une mise au point et recommande de ne pas "céder à la panique".

Lundi soir, une internaute publiait un message alarmant dans le groupe "Allô qui sait quoi" : "Il y a quelques minutes, une jeune fille s’est fait agresser pas très loin de central fac (à la descente du collège de Punaauia) on a essayé de l’aider mais on l’a embarquée de force. C’est un homme (ou plusieurs personnes), la jeune fille criait "au secours"". Plus de 500 commentaires, 4000 partages... le web s'est emballé.