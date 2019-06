Affaire de la citerne de Erima : 3 ans de privation des droits civiques requis contre Gaston Flosse

Le 06/06/2019 à 19:27

JUSTICE - Edouard Fritch et Gaston Flosse étaient jugés ce jeudi matin pour détournement de bien public dans le dossier dit de la citerne d’eau de Erima. Une station de pompage installée à Pirae, mais qui aurait servi à alimenter en eau la résidence du président du Tahoera’a située à Arue.

Ils ne se seront pas adressé un seul regard, mais c’est bien côte à côte que Gaston Flosse et Edouard Fritch comparaissaient ce jeudi devant le tribunal correctionnel. De même que deux sœurs, résidentes du lotissement de Erima à Arue.



La justice leur reproche d’avoir bénéficié depuis 1989 d’une alimentation gratuite en eau grâce à une station de pompage bâtie sur la rivière Nahoata. Une infrastructure située sur la commune de Pirae dont Gaston Flosse fut maire, mais alimentant les hauteurs de Erima, lieu de résidence du président du Tahoera’a. Et les factures d’électricité, évaluées à quelques 600 000 Fcfp par mois, étaient de surcroît supportées par les administrés de Pirae.



Mais pour l’avocat de Gaston Flosse, le conseil municipal de Pirae avait voté une délibération permettant la prise en charge de ces factures. Et cette station alimentait aussi une vingtaine d’habitations de Erima. "C'est vrai qu'on a construit un réservoir d'eau, et on s'est branché sur la station de pompage de la Nahoata, mais on ne l'a pas fait pour nous. On l'a fait pour tous les habitants du quartier qu'on voulait développer. Alors il s'est trouvé que le premier habitant c'était Jackie Teuira, et que Gaston Flosse a du suivre pas longtemps après. Mais c'est quelque chose qui concourt au bien de la commune, au bien des habitants" a déclaré maître François Quinquis, avocat de Gaston Flosse