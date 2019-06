Affaire JPK : deux nouvelles gardes à vue

Le 25/06/2019 à 17:24

JUSTICE - Miri Tatarata, ex-compagne de JPK, et Francis Stein, ancien ami du journaliste, ont été placés en garde à vue à la gendarmerie.



Rédaction web

Que s'est il passé dans la soirée du 15 au 16 décembre 1997 ? Selon nos confrères de Tahiti infos, cela fait plusieurs mois que les enquêteurs de la section de recherche ont relancé l'enquête sur la disparition de Jean-Pascal Courand, dit JPK, ancien rédacteur en chef du journal Les Nouvelles de Tahiti.Ce mardi, l’ex-compagne et mère des enfants de JPK, l’actuelle directrice de l’Environnement Miri Tatarata, et l’ancien ami du journaliste, le directeur du service du Patrimoine archivistique Francis Stein, ont été placés en garde à vue à la gendarmerie.L'enquête qui s'orientait vers la thèse d'un enlèvement politique, prend un autre tournant. Miri Tatarata, et Francis Stein, sont tous deux soupçonnés d’avoir entretenu une relation extraconjugale. En mai dernier, le juge d’instruction avait déjà entendu l’ex-femme de Francis Stein dans ce dossier.Le but de cet interrogatoire serait avant tout de "fermer toutes les portes" sur les pistes non élucidées dans cette affaire, rapportent encore nos confrères.