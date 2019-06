Affaire JPK : Miri Tatarata et Francis Stein mis en examen pour "meurtre"

Le 28/06/2019 à 09:44

Miri Tatarata, l’ex-compagne de Jean-Pascal Couraud, ainsi que Francis Stein ont été mis en examen pour "meurtre", selon les informations de nos confrères de Tahiti Infos.

Après avoir été placés en garde à vue en début de semaine, Miri Tatarata, l’ex-compagne du journaliste Jean-Pascal Couraud, et Francis Stein ont été mis en examen jeudi pour "meurtre", nous apprennent nos confrères de Tahiti Infos.Miri Tatarata, directrice de l’Environnement, et Francis Stein, chef du service du Patrimoine archivistique et audiovisuel, ont toutefois été laissés libres sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention.Toujours selon les informations de Tahiti Infos, les enquêteurs de la section de recherches ont repris les investigations dans l’affaire JPK pour "fermer toutes les portes" sur les pistes non élucidées dans la disparition de Jean-Pascal Couraud le 15 décembre 1997.Rappelons que toute personne mise en examen est présumée innocente tant qu'aucun tribunal ne l'a jugée coupable.

Rédaction web